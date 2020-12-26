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Глава саратовского Гидрометцентра погиб в ДТП с «Камазом»

, 13:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Глава саратовского Гидрометцентра погиб в ДТП с «Камазом»
разбитая машина, фото: pixabay.com

В субботу, 26 декабря, в дорожно-транспортном происшествии у поворота на село Александровка Заводского района Саратова погиб начальник областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Михаил Болтухин.

Инцидент произошёл около 11.20 (10.20 мск). Водитель легкового автомобиля 1950 года рождения скончался на месте, уточнили в пресс-службе ГИБДД.

«У поворота на село Александровка произошло столкновение его автомобиля Suzuki Grand Vitara с "Камазом", после чего легковой автомобиль столкнулся с деревом. На месте работали все экстренные службы», - рассказали в службе спасения, подтвердив, что Михаил Фёдорович погиб.

Ранее сообщалось, что в ДТП под Рязанью маленький мальчик лишился руки и обеих ног. 

БА

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