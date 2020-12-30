К поисковым работам в зоне крушения «Онеги» привлечены самолеты Ан-74 и Ил-38

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30 декабря 2020, 08:19 [ «Аргументы Недели» ]

фото из открытых источников

К поисковым работам в зоне крушения траулера «Онега» привлечены самолеты Ан-74 и Ил-38, рыболовные суда. По состоянию на 6.00 мск среды, 30 декабря, самолетами Ан-74 и Ил-38 обследовано 650 квадратных километров акватории района поиска затонувшего траулера, еще 600 квадратных километров - рыболовными судами.

Патрульные самолеты и рыболовные суда уже обследовали более 1,2 тысячи квадратных километров акватории Баренцева моря в районе предполагаемого затопления траулера. По информации представителя экстренных служб региона, всего к поисковым работам в зоне крушения траулера «Онега» привлечены 163 человека и пять единиц техники, в том числе три рыболовных судна. Прибытие в район поиска морского спасательного буксира «Микула», вышедшего из порта «Мурманск», ожидается сегодня к 18 часам.

Траулер «Онега» с рыбаками затонул в Баренцевом море у Новой Земли в понедельник, 28 декабря. На борту находились 19 человек, спасти удалось двоих. Поиски 17 человек продолжаются. По предварительной информации, судно затонуло из-за обледенения в условиях шторма. Возбуждено уголовное дело.

Источник в порту Мурманска сообщил, что у экипажа затонувшего в Баренцевом море траулера «Онега» шансов спастись не было.