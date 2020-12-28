Источник в порту Мурманска сообщил, что у моряков траулера «Онега» шансов спастись практически не было

Источник в порту Мурманска сообщил, что экипаж затонувшего в Баренцевом море траулера «Онега» не смог оперативно воспользоваться спасательными средствами, так как плоты были неудачно расположены и слишком сильно закреплены.
Как доложили выжившие члены команды судна, развернуть быстро спасательные плоты в опасной ситуации и воспользоваться ими было невозможно.
Со слов источника, «критическая ситуация развилась стремительно, трехметровая волна окатила палубу, обледеневшее судно дало крен на рабочий борт, потеряло устойчивость, перевернулось и затонуло», - передает Интерфакс.
Рыболовецкое судно «Онега» опрокинулось сегодня, 28 декабря, утром. По предварительной версии, это произошло из-за обледенения. Из 19 членов экипажа траулера спасены два человека. По данным МЧС, экипаж судна ищут пять кораблей. Поиски осложняют четырёхметровые волны и мороз. По факту крушения траулера возбуждено уголовное дело.
Владимир Путин направил губернатору Мурманской области Андрею Чибису телеграмму, в которой передал соболезнования семьям погибших при крушении рыболовецкого судна «Онега» в Баренцевом море.
Президент РФ попросил передать «глубокие соболезнования семьям погибших и слова поддержки пострадавшим».