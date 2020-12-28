Источник в порту Мурманска сообщил, что у моряков траулера «Онега» шансов спастись практически не было

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28 декабря 2020, 16:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

фото: МЧС

Источник в порту Мурманска сообщил, что экипаж затонувшего в Баренцевом море траулера «Онега» не смог оперативно воспользоваться спасательными средствами, так как плоты были неудачно расположены и слишком сильно закреплены.

Как доложили выжившие члены команды судна, развернуть быстро спасательные плоты в опасной ситуации и воспользоваться ими было невозможно.

Со слов источника, «критическая ситуация развилась стремительно, трехметровая волна окатила палубу, обледеневшее судно дало крен на рабочий борт, потеряло устойчивость, перевернулось и затонуло», - передает Интерфакс.

Рыболовецкое судно «Онега» опрокинулось сегодня, 28 декабря, утром. По предварительной версии, это произошло из-за обледенения. Из 19 членов экипажа траулера спасены два человека. По данным МЧС, экипаж судна ищут пять кораблей. Поиски осложняют четырёхметровые волны и мороз. По факту крушения траулера возбуждено уголовное дело.

Владимир Путин направил губернатору Мурманской области Андрею Чибису телеграмму, в которой передал соболезнования семьям погибших при крушении рыболовецкого судна «Онега» в Баренцевом море.

Президент РФ попросил передать «глубокие соболезнования семьям погибших и слова поддержки пострадавшим».