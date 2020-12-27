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В Железноводске на заводе минеральной воды произошел крупный пожар

, 18:33 [ «Аргументы Недели» ]

В Железноводске на заводе минеральной воды произошел крупный пожар
Фото: сайт ГУ МЧС по Ставропольскому краю

В Железноводске горел склад одного из крупнейших производителей минеральной воды.

По данным ГУ МЧС по Ставропольскому краю, горело кирпичное здание площадью 2 тысячи квадратных метров. К моменту прибытия пожарных расчетов горело 500 квадратных метров. В спасательном ведомстве отметили, что существовала угроза распространения огня на кровлю.

Пожар удалось локализировать примерно за два часа. Погибших и пострадавших нет, уточнили в ведомстве. В тушении пожара участвовали 47 человек и 14 единиц техники, причины возгорания устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Сочи сгорело летнее кафе.

ДВа

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