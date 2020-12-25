В Сочи сгорело летнее кафе

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25 декабря 2020, 13:49 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

"Типичный Сочи" / vk.com

Сегодня, 25 декабря, в Сочи на набережной в Имеретинской низменности загорелось летнее кафе. К счастью, заведение было закрыто на зиму и посетителей в нём не было.



Диспетчер получил сообщение о возгорании около половины одиннадцатого утра. На место незамедлительно выехали пожарные. Специалисты в составе 14 человек и шести спецмашин боролись с огнём в течение часа. Общая площадь пожара составила около ста квадратных метров, — рассказали в краевом ГУ МЧС.



Очевидцы также сообщают, что пламя перекинулось на стоящий рядом велопрокат и причинило ему серьёзный ущерб.