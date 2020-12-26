RT опубликовал видео задержания террористов в Махачкале
26 декабря 2020, 12:33[ «Аргументы Недели» ]Источник: RT
ФСБ России опубликовала видео задержания четырёх террористов, которые готовили теракт в Махачкале. Инцидент произошел в пятницу, 25 декабря. Злоумышленники планировали взрыв у одного из административных зданий правоохранительных органов.
На кадрах показано, как спецназ задерживает террористов в их квартире, а также ножи, гранаты, записи о расходах боевиков и схрон с оружием, в том числе с гранатомётом.
«Расходы – 90 тыс., спецодежда – 30 тыс., нужды муджахидов – 40 тыс., джихад – 50 тыс., всего – 210 тыс.», - говорится в «смете», показанной в видеоролике.
Возбуждено уголовное дело по статье «Участие в деятельности террористической организации».
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.