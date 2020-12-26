RT опубликовал видео задержания террористов в Махачкале

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26 декабря 2020, 12:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Фото: ФСБ, AlphaSpecnaz/globallookpress.com

ФСБ России опубликовала видео задержания четырёх террористов, которые готовили теракт в Махачкале. Инцидент произошел в пятницу, 25 декабря. Злоумышленники планировали взрыв у одного из административных зданий правоохранительных органов.

На кадрах показано, как спецназ задерживает террористов в их квартире, а также ножи, гранаты, записи о расходах боевиков и схрон с оружием, в том числе с гранатомётом.

«Расходы – 90 тыс., спецодежда – 30 тыс., нужды муджахидов – 40 тыс., джихад – 50 тыс., всего – 210 тыс.», - говорится в «смете», показанной в видеоролике.

Возбуждено уголовное дело по статье «Участие в деятельности террористической организации».