ФСБ и МВД предотвратили теракт в Махачкале

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26 декабря 2020, 10:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

ФСБ, фото: Russian FSB press service/Global Look Press

Сотрудники Федеральной службы безопасности вместе с МВД РФ пресекли подготовку теракта в Махачкале. Инцидент произошел в пятницу, 25 декабря. Задержаны четыре члена террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России).

«Участниками группы планировалось осуществить подрыв взрывного устройства у одного из административных зданий правоохранительных органов с последующим вооруженным нападением на сотрудников МВД по Республике Дагестан», - говорится в сообщении ФСБ РФ.

Ранее сообщалось, что в американском городе Нэшвилл, штат Теннесси, взорвался автомобиль. Местная полиция считает, что это, вероятно, стало результатом «преднамеренного действия».