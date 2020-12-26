ФСБ и МВД предотвратили теракт в Махачкале

26 декабря 2020, 10:59[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Сотрудники Федеральной службы безопасности вместе с МВД РФ пресекли подготовку теракта в Махачкале. Инцидент произошел в пятницу, 25 декабря. Задержаны четыре члена террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России).
«Участниками группы планировалось осуществить подрыв взрывного устройства у одного из административных зданий правоохранительных органов с последующим вооруженным нападением на сотрудников МВД по Республике Дагестан», - говорится в сообщении ФСБ РФ.
Ранее сообщалось, что в американском городе Нэшвилл, штат Теннесси, взорвался автомобиль. Местная полиция считает, что это, вероятно, стало результатом «преднамеренного действия».
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