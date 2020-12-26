В прокуратуре назвали возможную причину аварии под Новосибирском

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26 декабря 2020, 10:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

дорога, фото: pixels.com

Представитель прокуратуры назвал возможную причину столкновения рейсового автобуса ПАЗ и грузовика DAF в Черепановском районе Новосибирской области. Проводится проверка по факту аварии со смертельным исходом.

«Прокуратура проверит исполнение законодательства об организации пассажирских перевозок в муниципальном унитарном предприятии "Черепановское пассажирское автотранспортное предприятие", которому принадлежит рейсовый автобус, а также исполнение законодательства о безопасности дорожного движения», - пояснили в ведомстве.

Собеседник отметил, что, по предварительным данным, водитель автобуса выезжал со второстепенной дороги и не уступил дорогу грузовику с автоцистерной. По его словам, в момент происшествия в автобусе находились 11 человек.

Ранее сообщалось, что в результате аварии погиб водитель автобуса - мужчина 1965 года рождения, еще девять человек пострадали.