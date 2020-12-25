Три человека погибли в массовом ДТП в Крыму

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25 декабря 2020, 22:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

машина полиции, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Крыму в пятницу, 25 декабря, случилось массовое дорожно-транспортное происшествие. Согласно последней информации пресс-службы МВД по республике, в результате аварии погибли три человека.

ДТП с участием трех автомобилей случилось в Симферопольском районе. Предварительно установлено, что водитель иномарки не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с двумя другими транспортными средствами.

Уточняется, что жертвами аварии стали пассажир первого автомобиля, а также водитель и пассажир другой машины. Еще один человек получил травмы.