Трое детей пострадали в ДТП в Кировской области

25 декабря 2020, 16:18[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
В Кировской области в результате столкновения двух автомобилей пострадали шесть человек, в частности, трое детей. Соответствующую информацию предоставили в пятницу, 25 декабря, в ГИБДД региона.
Авария случилась ранее сегодня в Юрьянском районе на 408-м километре федеральной автодороги "Вятка". После столкновения двух иномарок движение на трассе частично ограничили. Сейчас на месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники полиции.
В настоящий момент устанавливаются точные причины и обстоятельства случившегося. Данных о состоянии пострадавших не поступало.
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