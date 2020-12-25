Появились подробности ДТП с участием автобуса под Рязанью, один из погибших - иностранец

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25 декабря 2020, 11:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Правительство Рязанской области

фото из соцсети ВКонтакте

В правительстве Рязанской области сообщили, что в результате ДТП с участием пассажирского автобуса рейса "Москва - Волгоград" в ночь на 25 декабря погибли четыре человека. Погибли одна женщина и три мужчины. Один из погибших мужчин был гражданином Греции. Водитель автобуса погиб.

По сведениям единой дежурной службы спасения, примерно в 3 часа утра пятницы на 247 километре федеральной трассы Р22 перевернулся рейсовый автобус, в котором находилось 24 пассажира и два водителя.

11 человек пострадали, среди которых пятеро детей. Пострадавшие доставлены в Скопинский ММЦ. Двое несовершеннолетних детей находятся в тяжелом состоянии. По данным регионального Минздрава, пострадавшие будут перевезены в больницы в областной центр. Семерых человек перевезут на машинах скорой помощи, остальные будут доставлены санавиацией.

На месте трагедии работают специальные службы. Организацию мероприятий по ликвидации последствий ЧП осуществляют руководители области, района и регионального МЧС.

Руководитель опергруппы вице-губернатор региона Игорь Греков, выезжавший на место ДТП и координировавший работу оперативных групп, сообщил, что, по предварительной версии, водитель автобуса уснул за рулем. Дорога на месте ДТП была обработана, но из-за сильного ветра на трассе имеются снежные переметы, что также могло способствовать возникновению аварии.