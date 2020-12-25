В Ивановской области с признаками отравления госпитализировали 16 воспитанников детсада

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25 декабря 2020, 20:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СУСК РФ по Ивановской области

скорая помощь, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Ивановской области с признаками отравления в больницу были доставлены шестнадцать воспитанников детского сада. Согласно последней информации, по факту случившегося возбуждено уголовное дело.

В сообщении СК РФ отмечается, что накануне за медпомощью обратились сразу 43 воспитанника детского сада города Пучежа, из которых 16 дошкольников были госпитализированы с признаками отравления.

К настоящему моменту в детсаду для экспертизы изъяли образцы продуктов питания. Специалисты устанавливают все обстоятельства и причины случившегося. Позже действиям должностных лиц дошкольного учреждения будет дана правовая оценка.