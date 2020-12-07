В Астрахани массовое отравление хлором в бассейне. Шестеро детей в реанимации
7 декабря 2020, 12:17[ «Аргументы Недели» ]
В Астрахани массовое отравление хлором в бассейне. По последним данным, пострадали 26 человек, из них 19 - дети в возрасте от 3 до 12 лет. Все они госпитализированы.
"Шестеро детей находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии на кислородной поддержке в стабильно тяжелом состоянии", - говорится в сообщении регионального Минздрава. Жизни ещё 12 ребят и 7 взрослых, которых также привезли в больницу из СК «Динамо», — ничего не угрожает. Они находятся в состоянии средней степени тяжести.
По предварительным данным следствия, причиной ЧП могло стать нарушение правил очистки бассейна – в воде было слишком много хлорки. Как сообчает МЧС, допустимая концентрация хлора превышена почти в 25 раз. Возбуждено уголовное дело.
Сейчас в СК "Динамо" работают спасатели. Внутрь заходят только сотрудники в специальных защитных костюмах.
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