Историк Соколов не проронил ни слова во время оглашения приговора
25 декабря 2020, 17:23[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Реакция историка Олега Соколова, которого ранее в пятницу, 25 декабря, приговорили к 12,5 годам строгого режима за убийство аспирантки Анастасии Ещенко, попала на видео.
Согласно последней информации, во время оглашения приговора в суде, которое длилось более трех часов, Олег Соколов не проронил ни слова. Историк, однако, периодически хватался за голову, а также вел себя нервно.
Известно, что в зале заседания сегодня также присутствовали родители убитой аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, у которых ранее Олег Соколов попросил прощения. Мать и отец девушки сидели рядом. Они категорически отказались от любых комментариев.
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