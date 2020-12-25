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Историк Соколов не проронил ни слова во время оглашения приговора

, 17:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Историк Соколов не проронил ни слова во время оглашения приговора
молоток судьи, pixabay.com

Реакция историка Олега Соколова, которого ранее в пятницу, 25 декабря, приговорили к 12,5 годам строгого режима за убийство аспирантки Анастасии Ещенко, попала на видео.

Согласно последней информации, во время оглашения приговора в суде, которое длилось более трех часов, Олег Соколов не проронил ни слова. Историк, однако, периодически хватался за голову, а также вел себя нервно.

Видеозаписью поделилось РИА "Новости".

Известно, что в зале заседания сегодня также присутствовали родители убитой аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, у которых ранее Олег Соколов попросил прощения. Мать и отец девушки сидели рядом. Они категорически отказались от любых комментариев.

ЕТ

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