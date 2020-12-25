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Историка Соколова приговорили к 12,5 годам колонии строгого режима за убийство аспирантки

, 16:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: lenta.ru

Историка Соколова приговорили к 12,5 годам колонии строгого режима за убийство аспирантки
историк Олег Соколов, Mikhail Kalnitsky/ wikipedia.org

Суд в Санкт-Петербурге в пятницу, 25 декабря, приговорил историка Олега Соколова к 12,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство его возлюбленной – аспирантки Анастасии Ещенко.

Ранее сегодня Олег Соколов был признан виновным в совершении убийства на почве ревности. Историк четыре раза выстрелил в девушку а затем в целях сокрытия преступления попытался выбросить останки своей жертвы в реку Мойку.  9 ноября 2019 года мужчина был задержан.

Известно, что суд также признал бывшего преподавателя СПбГУ виновным в хранении обреза, из которого он застрелил Анастасию Ещенко.

ЕТ

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