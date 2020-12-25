Историка Соколова приговорили к 12,5 годам колонии строгого режима за убийство аспирантки
25 декабря 2020, 16:10[ «Аргументы Недели» ]Источник: lenta.ru
Суд в Санкт-Петербурге в пятницу, 25 декабря, приговорил историка Олега Соколова к 12,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство его возлюбленной – аспирантки Анастасии Ещенко.
Ранее сегодня Олег Соколов был признан виновным в совершении убийства на почве ревности. Историк четыре раза выстрелил в девушку а затем в целях сокрытия преступления попытался выбросить останки своей жертвы в реку Мойку. 9 ноября 2019 года мужчина был задержан.
Известно, что суд также признал бывшего преподавателя СПбГУ виновным в хранении обреза, из которого он застрелил Анастасию Ещенко.
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