Историка Соколова приговорили к 12,5 годам колонии строгого режима за убийство аспирантки

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25 декабря 2020, 16:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: lenta.ru

историк Олег Соколов, Mikhail Kalnitsky/ wikipedia.org

Суд в Санкт-Петербурге в пятницу, 25 декабря, приговорил историка Олега Соколова к 12,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство его возлюбленной – аспирантки Анастасии Ещенко.

Ранее сегодня Олег Соколов был признан виновным в совершении убийства на почве ревности. Историк четыре раза выстрелил в девушку а затем в целях сокрытия преступления попытался выбросить останки своей жертвы в реку Мойку. 9 ноября 2019 года мужчина был задержан.

Известно, что суд также признал бывшего преподавателя СПбГУ виновным в хранении обреза, из которого он застрелил Анастасию Ещенко.