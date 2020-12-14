Гособвинение просит для историка Соколова, у которого из-за убийства «болит душа», 15 лет строгого режима

Аргументы Недели → Общество 13+

14 декабря 2020, 15:57 [ «Аргументы Недели» ]

Для историка Соколова, который признался, что застрелил и расчленил свою студентку Анастасию Ещенко, прокурор просит 15 лет в колонии строгого режима. Гособвинение настаивает на 13 годах за убийство и еще на трех за хранение обреза.

Доказывают преступление показания свидетелей, найденный в квартире обрез и голова убитой, а также руки в рюкзаке историка, с которым его вытащили из Мойки 9 ноября 2019 года. Мотив преступления - ревность, доцент и аспирантка друг друга любили, подозрения в неверности тоже были взаимными, считает прокурор.

Смягчающие обстоятельства — престарелые родители, заслуги в науке, хронические заболевания и то, что Соколов любит детей, активно участвует в их воспитании, сообщает «Мойка78».

Историк еще раз подчеркнул, что полностью признает вину и раскаивается в содеянном. Он заявил, что «днями и ночами» думает о случившемся, и что у него «болит душа».