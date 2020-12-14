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Гособвинение просит для историка Соколова, у которого из-за убийства «болит душа», 15 лет строгого режима

, 15:57 [ «Аргументы Недели» ]

Гособвинение просит для историка Соколова, у которого из-за убийства «болит душа», 15 лет строгого режима

Для историка Соколова, который признался, что застрелил и расчленил свою студентку Анастасию Ещенко, прокурор  просит 15 лет в колонии строгого режима. Гособвинение настаивает на  13 годах за убийство и еще на трех за хранение обреза. 

Доказывают преступление показания свидетелей, найденный в квартире обрез и голова убитой, а также руки в рюкзаке историка, с которым его вытащили из Мойки 9 ноября 2019 года.  Мотив преступления - ревность, доцент и аспирантка друг друга любили, подозрения в неверности тоже были взаимными, считает прокурор.

Смягчающие обстоятельства — престарелые родители, заслуги в науке, хронические заболевания и то, что Соколов любит детей, активно участвует в их воспитании, сообщает «Мойка78».

Историк еще раз подчеркнул, что полностью признает вину и раскаивается в содеянном. Он заявил, что «днями и ночами» думает о случившемся, и что у него «болит душа».

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