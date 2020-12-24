Три московских аэропорта проверяют после анонимного сообщения о минировании
24 декабря 2020, 12:57[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
В четверг, 24 декабря, три московских аэропорта проверяют после поступления анонимных сообщений о минировании самолетов. Об этом сегодня днем сообщил представитель экстренных служб столицы.
Согласно последней информации, неизвестный распространил данные о том, что взрывные устройства находятся в зданиях столичных аэропортов "Шереметьево", "Домодедово" и "Жуковский", а также в салонах самолетов на стоянках авиагаваней.
Подчеркивается, что специалисты экстренных служб уже приступили к проверкам в аэропортах. Личность "информатора" не установлена.
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