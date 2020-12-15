Из Большого театра в Москве эвакуировали около 500 человек после сообщения о «минировании»
15 декабря 2020, 16:55[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Во вторник, 15 декабря, из Большого театра в центре Москвы эвакуировали около 500 человек после поступления сообщения о якобы заложенной в здании бомбе. Об этом заявил представитель экстренных служб.
Источник отметил, что помещения Большого театра проверяют после поступления информации о взрывном устройстве в здании. Пока не сообщается, состоится ли запланированный на сегодняшний вечер спектакль.
Напомним, с конца прошлого года по разным городам России прокатилась волна "минирований", которая затронула торговые центры, станции метро, суды, школы, а также лечебные учреждения. К настоящему моменту угрозы взрыва ни разу не подтвердились.
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