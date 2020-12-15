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Из Большого театра в Москве эвакуировали около 500 человек после сообщения о «минировании»

, 16:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Из Большого театра в Москве эвакуировали около 500 человек после сообщения о «минировании»
Большой театр, pixabay.com

Во вторник, 15 декабря, из Большого театра в центре Москвы эвакуировали около 500 человек после поступления сообщения о якобы заложенной в здании бомбе. Об этом заявил представитель экстренных служб.

Источник отметил, что помещения Большого театра проверяют после поступления информации о взрывном устройстве в здании. Пока не сообщается, состоится ли запланированный на сегодняшний вечер спектакль.

Напомним, с конца прошлого года по разным городам России прокатилась волна "минирований", которая затронула торговые центры, станции метро, суды, школы, а также лечебные учреждения. К настоящему моменту угрозы взрыва ни разу не подтвердились.

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