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Все московские больницы получили угрозы о возможном минировании

, 10:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Все московские больницы получили угрозы о возможном минировании
больница, фото: pixabay.com

Представитель экстренных служб сообщил, что неизвестный сообщил о «минировании» всех лечебных учреждений Москвы. Информация об инциденте поступила в пятницу, 30 октября.

«Поступило сообщение о "минировании" всех лечебных учреждений Москвы. Оперативные службы приступили к проверкам», - пояснил он.

Ранее в среду, 21 октября, сообщалось  о минировании Государственного Кремлевского дворца в Москве. 

БА

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