Все московские больницы получили угрозы о возможном минировании

Аргументы Недели → Происшествия 13+

30 октября 2020, 10:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

больница, фото: pixabay.com

Представитель экстренных служб сообщил, что неизвестный сообщил о «минировании» всех лечебных учреждений Москвы. Информация об инциденте поступила в пятницу, 30 октября.

«Поступило сообщение о "минировании" всех лечебных учреждений Москвы. Оперативные службы приступили к проверкам», - пояснил он.

Ранее в среду, 21 октября, сообщалось о минировании Государственного Кремлевского дворца в Москве.