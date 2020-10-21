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Неизвестный сообщил о минировании Государственного Кремлевского дворца в Москве

, 19:45 [ «Аргументы Недели» ]

Неизвестный сообщил о минировании Государственного Кремлевского дворца в Москве
фото: pixabay.com

Неизвестный в среду, 21 октября, вечером сообщил о минировании Государственного Кремлевского дворца в Москве. По данным источника столичных правоохранительных органах, анонимное сообщение поступило в call-центр Государственного Кремлевского дворца.

Федеральная служба охраны (ФСО) начала проверку данного факта, - сообщает "МК".

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