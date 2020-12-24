Житель Приморья выпал на ходу из машины скорой помощи и погиб
24 декабря 2020, 10:29[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Житель Приморья, которого врачи скорой помощи везли домой, выбил ногой дверь в машине, выпал из салона и погиб. Соответствующую информацию предоставили в четверг, 24 декабря, в минздраве региона.
Установлено, что бригада медиков приехала на вызов к 70-летнему мужчине, у которого якобы были симптомы инсульта. "Скорая" доставила пациента в больницу, где врачи не подтвердили предварительный диагноз. Известно, что у гражданина были выявлены психические отклонения, но не острые. После этого мужчину отправили домой на машине скорой помощи.
По дороге гражданин начал вести себя неадекватно: он ругался, а затем вышиб ногой заднюю дверь и выпал на дорогу. Фельдшер констатировал смерть человека и вызвал на место сотрудников правоохранительных органов.
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