20 декабря на Кубани, в станице Каневской, произошло ДТП с участием машины скорой помощи. Происшествие случилось на перекрёстке Свердликова/Гагарина.
В краевом ГУ МЧС уточнили, что 37-летний водитель "Chevrolet" не уступил дорогу "скорой" и протаранил её. От удара "карета" перевернулась и осталась лежать на боку. Водитель иномарки и 44-летняя медработница получили травмы. Устанавливаются обстоятельства случившегося.
Ранее "Аргументы Недели" сообщали об аварии с четырьмя жертвами на трассе Краснодар — Кропоткин. Водитель отечественного авто в условиях снегопада не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с мини-грузовиком.
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В станице Каневской в результате аварии перевернулась машина "скорой"
22 декабря 2020, 11:32 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]
20 декабря на Кубани, в станице Каневской, произошло ДТП с участием машины скорой помощи. Происшествие случилось на перекрёстке Свердликова/Гагарина.