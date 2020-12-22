В станице Каневской в результате аварии перевернулась машина

Аргументы Недели → Происшествия

22 декабря 2020, 11:32 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

@GHEST_KRASNODAR

20 декабря на Кубани, в станице Каневской, произошло ДТП с участием машины скорой помощи. Происшествие случилось на перекрёстке Свердликова/Гагарина.



В краевом ГУ МЧС уточнили, что 37-летний водитель "Chevrolet" не уступил дорогу "скорой" и протаранил её. От удара "карета" перевернулась и осталась лежать на боку. Водитель иномарки и 44-летняя медработница получили травмы. Устанавливаются обстоятельства случившегося.



Ранее "Аргументы Недели" сообщали об аварии с четырьмя жертвами на трассе Краснодар — Кропоткин. Водитель отечественного авто в условиях снегопада не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с мини-грузовиком.