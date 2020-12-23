Житель Санкт-Петербурга скончался после конфликта в магазине

Аргументы Недели → Происшествия 13+

23 декабря 2020, 20:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу

скорая помощь, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Житель Санкт-Петербурга скончался в больнице после стычки в магазине. Конфликт между двумя мужчинами произошел в минувшее воскресенье, 20 декабря, в одном из супермаркетов Северной столицы.

Во время ссоры один мужчина толкнул руками в грудь 37-летнего гражданина, который упал и был госпитализирован. Через некоторое время пострадавший скончался в больнице.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". 35-летний житель Санкт-Петербурга, подозреваемый в нанесении повреждений человеку, задержан. В настоящий момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения.