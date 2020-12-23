Массовая драка произошла в подмосковных Мытищах

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23 декабря 2020, 17:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

кулак, pixabay.com

Во дворе одного из жилых домов в подмосковных Мытищах в среду, 23 декабря, произошла массовая драка. Соответствующую информацию предоставили сегодня сотрудники пресс-службы ГУМВД по Московской области.

Ранее в полицию поступило сообщение о конфликте, который вспыхнул во дворе одного из жилых комплексов в Мытищах между мужчинами. Согласно некоторым данным, в драке принимали участие не менее 10 человек, причем некоторые из них были с палками.

Сотрудники правоохранительных органов в настоящий момент проводят проверку по факту случившегося. Устанавливаются личности всех участников конфликта.