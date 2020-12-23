Массовая драка произошла в подмосковных Мытищах

23 декабря 2020, 17:00[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Во дворе одного из жилых домов в подмосковных Мытищах в среду, 23 декабря, произошла массовая драка. Соответствующую информацию предоставили сегодня сотрудники пресс-службы ГУМВД по Московской области.
Ранее в полицию поступило сообщение о конфликте, который вспыхнул во дворе одного из жилых комплексов в Мытищах между мужчинами. Согласно некоторым данным, в драке принимали участие не менее 10 человек, причем некоторые из них были с палками.
Сотрудники правоохранительных органов в настоящий момент проводят проверку по факту случившегося. Устанавливаются личности всех участников конфликта.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.