Кубанские спасатели более трёх часов вытаскивали застрявший в снегу джип

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22 декабря 2020, 11:41 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

instagram.com/alekseioderov

В районе Геленджика, на дороге к хребту Маркотх, в снегу застрял джип. На место выехали спасатели и освободили машину из "ледяного плена".



Начальник службы Алексей Одеров в своем Instagram-аккаунте уточнил, что доставали "заложника" при помощи лопаты, лебёдки и двух "Нив". Руководитель новороссийских спасателей призвал жителей в такую погоду не ездить и не ходить пешком в горы. Он отметил также, что сотовая связь есть не везде и не всегда спасатели смогут прийти на помощь.



Подобный случай произошёл на прошедших выходных в том же районе, но уже в селе Адербиевка. Там на гравийной дороге застряла машина с женщиной и ребёнком. Ситуацию усугублял сильный снегопад. Специалисты геленджикского отряда "Кубань-СПАС" вызволили машину. Медицинская помощь освобождённым не понадобилась.



Как сообщали ранее "Аргументы Недели", в Новороссийске из-за снега на газовую трубу рухнуло дерево.