Из-за снегопада в Новороссийске рухнуло дерево

Аргументы Недели → Происшествия 13+

22 декабря 2020, 11:25 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

@ALEKSEIODEROV

На улице Школьной в Новороссийске из-за налипшего во время непогоды снега рухнуло дерево. Оно задело газовую трубу, но всё обошлось без происшествий.



На место аварии выехали специалисты МБУ ПАСС "Служба спасения" и при помощи бензопилы распилили упавшее растение. Сейчас жизни и здоровью людей ничего не угрожает.



Начальник службы Алексей Одеров в своём Instagram-аккаунте предупредил граждан о том, что погодные условия сейчас не лучшие и по возможности стоит не выходить и не выезжать на личном транспорте в город.



Ранее "Аргументы Недели" сообщали о том, что на кубанской трассе произошло серьёзное ДТП в условиях снегопада. Четверо участников аварии погибли, одного госпитализировали с травмами.