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Аргументы Недели Происшествия 13+

Из-за снегопада в Новороссийске рухнуло дерево

, 11:25 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Из-за снегопада в Новороссийске рухнуло дерево
@ALEKSEIODEROV

На улице Школьной в Новороссийске из-за налипшего во время непогоды снега рухнуло дерево. Оно задело газовую трубу, но всё обошлось без происшествий.

На место аварии выехали специалисты МБУ ПАСС "Служба спасения" и при помощи бензопилы распилили упавшее растение. Сейчас жизни и здоровью людей ничего не угрожает.

Начальник службы Алексей Одеров в своём Instagram-аккаунте предупредил граждан о том, что погодные условия сейчас не лучшие и по возможности стоит не выходить и не выезжать на личном транспорте в город.
 
Ранее "Аргументы Недели" сообщали о том, что на кубанской трассе произошло серьёзное ДТП в условиях снегопада. Четверо участников аварии погибли, одного госпитализировали с травмами. 

Kub