Опубликованы кадры с места ДТП в Кировской области, где три человека погибли и четверо пострадали

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20 декабря 2020, 09:22 [ «Аргументы Недели» ]

дорога, фото: pixabay.com

В Кировской области на 396 км федеральной автодороги «Вятка» в Юрьянском районе произошло жесткое столкновение двух автомобилей. Инцидент произошел в субботу, 19 декабря, в 18.05.

«…столкнулись «Ниссан Жук» и «Лада Гранта». По предварительным данным, в результате происшествия три человека погибли и четверо получили травмы», - сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Отмечается, что столкнувшиеся машины перекрыли трассу, поэтому движение в Юрьянском районе было ограничено. Восстановить его удалось лишь через несколько часов. Выясняется причина аварии.

Ранее сообщалось, что на трассе Нижний Новгород - Саратов столкнулись две иномарки.

фото: vk.com/gibdd43