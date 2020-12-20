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Опубликованы кадры с места ДТП в Кировской области, где три человека погибли и четверо пострадали

, 09:22 [ «Аргументы Недели» ]

Опубликованы кадры с места ДТП в Кировской области, где три человека погибли и четверо пострадали
дорога, фото: pixabay.com

В Кировской области на 396 км федеральной автодороги «Вятка» в Юрьянском районе произошло жесткое столкновение двух автомобилей. Инцидент произошел в субботу, 19 декабря, в 18.05.

«…столкнулись «Ниссан Жук» и «Лада Гранта». По предварительным данным, в результате происшествия три человека погибли и четверо получили травмы», - сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Отмечается, что столкнувшиеся машины перекрыли трассу, поэтому движение в Юрьянском районе было ограничено. Восстановить его удалось лишь через несколько часов. Выясняется причина аварии.

Ранее сообщалось, что на трассе Нижний Новгород - Саратов столкнулись две иномарки.

Опубликованы кадры с места ДТП в Кировской области, где три человека погибли и четверо пострадали фото: vk.com/gibdd43

БА

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