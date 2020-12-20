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Аргументы Недели Происшествия 13+

Опубликованы кадры жесткого ДТП в Нижнем Новгороде

, 08:51 [ «Аргументы Недели» ]

Опубликованы кадры жесткого ДТП в Нижнем Новгороде
полицейская машина, фото: pixels.com

На трассе Нижний Новгород - Саратов в субботу, 19 декабря, столкнулись две иномарки. В результате аварии пострадали несколько человек, также одна из машин получила серьезные повреждения.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщили, что в лобовом столкновении легковушек ранены четыре человека. Им оказывается необходимая медицинская помощь. По предварительной информации, детей среди пострадавших нет.

В настоящее время на месте работают представители спецслужб, в том числе сотрудники УГИБДД. Проводится проверка, направленная на выяснение всех деталей происшествия.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае в ДТП попал автобус ПАЗ с призывниками из Дагестана.

Опубликованы кадры жесткого ДТП в Нижнем Новгороде фото: пресс-служба МЧС

БА

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