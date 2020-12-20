Опубликованы кадры жесткого ДТП в Нижнем Новгороде
20 декабря 2020, 08:51[ «Аргументы Недели» ]
На трассе Нижний Новгород - Саратов в субботу, 19 декабря, столкнулись две иномарки. В результате аварии пострадали несколько человек, также одна из машин получила серьезные повреждения.
В пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщили, что в лобовом столкновении легковушек ранены четыре человека. Им оказывается необходимая медицинская помощь. По предварительной информации, детей среди пострадавших нет.
В настоящее время на месте работают представители спецслужб, в том числе сотрудники УГИБДД. Проводится проверка, направленная на выяснение всех деталей происшествия.
Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае в ДТП попал автобус ПАЗ с призывниками из Дагестана.
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