Автобус с призывниками из Дагестана попал в ДТП в Краснодарском крае

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19 декабря 2020, 20:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото с места ДТП vk.com/krd_chp

В Краснодарском крае в субботу, 19 декабря, в ДТП попал автобус ПАЗ с призывниками из Дагестана. Военный автобус столкнулся лоб в лоб с легковым автомобилем на 117-ом километре трассы Краснодар-Кропоткин.

В пресс-службе Южного военного округа сообщили, что жизни и здоровью призывников ничего не угрожает. Водитель легковушки погиб.

"В Кавказском районе легковушка столкнулась с автобусом с призывниками, которые направлялись из Махачкалы в Приморско-Ахтарск. В результате ДТП 30-летнй водитель «Шкода Рапид» погиб", - сообщается в паблике ЧП Краснодар в соцсети Вконтакте.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом одной из воинских частей Южного военного округа, в котором следовали призывники со сборного пункта Республики Дагестан.



В результате ДТП несколько призывников получили ушибы. Их оперативно доставили в медицинское учреждение Краснодара. Медики оказали им необходимую помощь. Угрозы жизни и здоровью призывников нет.



Командование ЮВО совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту ДТП.