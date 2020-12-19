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При пожаре в Саратовской области погибли три человека

, 08:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

При пожаре в Саратовской области погибли три человека
пожарные, EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

В частном доме в райцентре Перелюб Саратовской области вспыхнул пожар. Согласно последней информации сотрудников областного управления СК РФ, в результате случившегося погибли три человека.

Возгорание было зафиксировано вечером в минувшую пятницу жителями села Перелюб. Горел дом на улице Чапаевской, в котором проживал 43-летний гражданин. Прибывшие на место пожарные локализовали пламя. После тушения огня в помещении кухни были найдены тела трех человек. В пожаре погибли хозяин домовладения и местные жители 48 и 52 лет.

Известно, что электроплитка, которая располагалась в жилой комнате и отапливала дом, могла стать причиной возгорания.

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На исходе 2020 года редакция газеты «Аргументы недели» подготовила итоговый обзор по состоянию экологии в стране. К сожалению, эта тема стлала закрытой и данные приходится собирать по крупицам. Стоит сделать еще одну оговорку, информация за текущий год пока не аккумулирована и не может быть подвергнута анализу ранее середины следующего года, поэтому наши выводы базируются на данных за 2019 год.

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