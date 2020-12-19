При пожаре в Саратовской области погибли три человека
19 декабря 2020, 08:00[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
В частном доме в райцентре Перелюб Саратовской области вспыхнул пожар. Согласно последней информации сотрудников областного управления СК РФ, в результате случившегося погибли три человека.
Возгорание было зафиксировано вечером в минувшую пятницу жителями села Перелюб. Горел дом на улице Чапаевской, в котором проживал 43-летний гражданин. Прибывшие на место пожарные локализовали пламя. После тушения огня в помещении кухни были найдены тела трех человек. В пожаре погибли хозяин домовладения и местные жители 48 и 52 лет.
Известно, что электроплитка, которая располагалась в жилой комнате и отапливала дом, могла стать причиной возгорания.
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