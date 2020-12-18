На Ленинградском проспекте в Москве загорелось административное здание на площади 300 кв.м.

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18 декабря 2020, 22:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

сотрудник МЧС России, Nikolay Gyngazov/Russian Look

На Ленинградском проспекте в Москве вечером в пятницу загорелось 7-этажное административное здание. Согласно последней информации, к настоящему моменту площадь возгорания достигла 300 квадратных метров.

Представитель экстренных служб столицы сообщил журналистам, что возгорание было зафиксировано в здании ГБУ Мосгоргеотрест. Сначала пламя распространилось на площади 50 "квадратов", затем огонь охватил 100 квадратных метров. Теперь горит площадь около 300 квадратных метров. Известно, что из помещений выводились люди. Данных о пострадавших не поступало.

Отмечается, что для тушения пожара привлекли 100 человек.