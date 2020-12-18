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В Красноярском крае три человека погибли в ДТП с экскаватором

, 19:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Красноярском крае три человека погибли в ДТП с экскаватором
машина полиции, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Березовском районе Красноярского края три человека погибли в результате столкновения автомобиля с экскаватором. Соответствующую информацию предоставили в пятницу в пресс-службе краевого главка ГИБДД.

Установлено, что водитель иномарки выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с колесным экскаватором. В результате ДТП водитель легковушки был доставлен в больницу, а трое его взрослых пассажиров погибли на месте от полученных травм.

Согласно предварительным данным, ни пассажиры, ни водитель не были пристегнуты ремнями безопасности. Устанавливаются все обстоятельства аварии.

ЕТ

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На исходе 2020 года редакция газеты «Аргументы недели» подготовила итоговый обзор по состоянию экологии в стране. К сожалению, эта тема стлала закрытой и данные приходится собирать по крупицам. Стоит сделать еще одну оговорку, информация за текущий год пока не аккумулирована и не может быть подвергнута анализу ранее середины следующего года, поэтому наши выводы базируются на данных за 2019 год.

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