В Красноярском крае три человека погибли в ДТП с экскаватором

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18 декабря 2020, 19:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

машина полиции, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Березовском районе Красноярского края три человека погибли в результате столкновения автомобиля с экскаватором. Соответствующую информацию предоставили в пятницу в пресс-службе краевого главка ГИБДД.

Установлено, что водитель иномарки выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с колесным экскаватором. В результате ДТП водитель легковушки был доставлен в больницу, а трое его взрослых пассажиров погибли на месте от полученных травм.

Согласно предварительным данным, ни пассажиры, ни водитель не были пристегнуты ремнями безопасности. Устанавливаются все обстоятельства аварии.