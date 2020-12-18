В Красноярском крае три человека погибли в ДТП с экскаватором
18 декабря 2020, 19:02[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
В Березовском районе Красноярского края три человека погибли в результате столкновения автомобиля с экскаватором. Соответствующую информацию предоставили в пятницу в пресс-службе краевого главка ГИБДД.
Установлено, что водитель иномарки выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с колесным экскаватором. В результате ДТП водитель легковушки был доставлен в больницу, а трое его взрослых пассажиров погибли на месте от полученных травм.
Согласно предварительным данным, ни пассажиры, ни водитель не были пристегнуты ремнями безопасности. Устанавливаются все обстоятельства аварии.
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