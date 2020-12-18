На шоссе в Москве найден маленький ребёнок без верхней одежды

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18 декабря 2020, 13:30 [ «Аргументы Недели» ]

прокуратура г. Москвы, фото: сайт genproc.gov.ru

В пятницу, 18 декабря, рано утром в районе Щелковского шоссе в Москве был обнаружен несовершеннолетний мальчик без сопровождения взрослых и без верхней одежды. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«Прокуратура Москвы проводит проверку в связи с обнаружением 5-летнего мальчика на Щелковском шоссе … В настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает», - уточнили в ведомстве.

Проверка направлена на выяснение всех обстоятельств и причины произошедшего, также будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье электричка задавила 10-летнюю девочку.