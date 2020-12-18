В Подмосковье электричка задавила 10-летнюю девочку
18 декабря 2020, 11:31[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская сообщила, что электричка задавила ребенка на Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД) в Подмосковье.
«Следственными органами ... организована доследственная проверка по факту смертельного травмирования малолетней девочки на Казанском направлении МЖД», - пояснила она.
По предварительным данным, девочка 2010 года рождения погибла в районе станции Фабричная в пятницу, 18 декабря, около 8.10, когда там проезжал электропоезд «Шиферная – Москва». Марковская отметила, что на месте происшествия уже осмотрели подвижной состав поезда, а также опросили членов локомотивной бригады и очевидцев произошедшего.
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