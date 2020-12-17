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Аргументы Недели Происшествия 13+

Пропавших в подмосковных пещерах Сьяны детей нашли

, 21:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ГУМЧС России по Московской области

Пропавших в подмосковных пещерах Сьяны детей нашли
пещера, pixabay.com

Детей, которые ранее сегодня пропали в подмосковных пещерах Сьяны, нашли, в медпомощи они не нуждаются. Соответствующую информацию предоставили вечером в четверг, 17 декабря, сотрудники МЧС.

Ранее группа из восьми детей и двух взрослых, которая отправилась в пещеры Сьяны в районе города Домодедово, перестала выходить на связь. Спасатели приступили к поискам и нашли одного из вожатых, который заявил, что потерял других туристов во время занятий ориентированием.

К настоящему моменту вся группа вышла из пещеры. Видимых повреждений у ребят и взрослого не зафиксировали.

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