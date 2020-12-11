Пассажирский автобус загорелся на трассе в Томской области

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11 декабря 2020, 15:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

салон автобуса, pixabay.com

На трассе в Томской области загорелся рейсовый автобус. Согласно последней информации УМВД по региону, к настоящему моменту сообщений о пострадавших не поступало, пассажиры эвакуировались.

Происшествие случилось около 17.10 по местному времени (13.10 по Москве) на 61-м километре автомобильной дороги Томск-Каргала-Колпашево.

Отмечается, что пассажиры и водитель транспортного средства смогли эвакуироваться самостоятельно, информация о пострадавших не поступала. Известно, что салон автобуса выгорел. Полицейские в настоящий момент устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.