Два человека погибли в ходе пожара в жилом доме на юго-западе Москвы

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11 декабря 2020, 07:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ГУМЧС России по г. Москве

пожарный, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Вечером в минувший четверг в квартире одного из домов на юго-западе Москвы вспыхнул пожар. В результате случившегося, согласно последней информации пресс-службы МЧС Москвы, погибли два человека.

Возгорание было зафиксировано по адресу: улица Керченская, дом 3, корпус 1. Пламя охватило личные вещи и мебель на площади три квадратных метра. В результате пожара в квартире на третьем этаже пострадали два человека, в частности, ребенок. Спасти их не удалось.

К настоящему моменту пламя ликвидировано. Причины возникновения огня в доме на юго-западе столицы устанавливают специалисты.