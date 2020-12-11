Два человека погибли в ходе пожара в жилом доме на юго-западе Москвы

Вечером в минувший четверг в квартире одного из домов на юго-западе Москвы вспыхнул пожар. В результате случившегося, согласно последней информации пресс-службы МЧС Москвы, погибли два человека.
Возгорание было зафиксировано по адресу: улица Керченская, дом 3, корпус 1. Пламя охватило личные вещи и мебель на площади три квадратных метра. В результате пожара в квартире на третьем этаже пострадали два человека, в частности, ребенок. Спасти их не удалось.
К настоящему моменту пламя ликвидировано. Причины возникновения огня в доме на юго-западе столицы устанавливают специалисты.
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