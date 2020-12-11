ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 13+

Два человека погибли в ходе пожара в жилом доме на юго-западе Москвы

, 07:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ГУМЧС России по г. Москве

Два человека погибли в ходе пожара в жилом доме на юго-западе Москвы
пожарный, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Вечером в минувший четверг в квартире одного из домов на юго-западе Москвы вспыхнул пожар. В результате случившегося, согласно последней информации пресс-службы МЧС Москвы, погибли два человека.

Возгорание было зафиксировано по адресу: улица Керченская, дом 3, корпус 1. Пламя охватило личные вещи и мебель на площади три квадратных метра. В результате пожара в квартире на третьем этаже пострадали два человека, в частности, ребенок. Спасти их не удалось.

К настоящему моменту пламя ликвидировано. Причины возникновения огня в доме на юго-западе столицы устанавливают специалисты.

ЕТ

Общество

Политика - семейный бизнес. Партия «Яблоко» готова поддержать выдвижение супруги Навального в депутаты в Госдуму

Политика - семейный бизнес. Партия «Яблоко» готова поддержать выдвижение супруги Навального в депутаты в Госдуму

Юлия Навальная может стать кандидатом в депутаты Госдумы в 2021 году. Партия «Яблоко» готовится поддержать ее в предвыборной гонке. Кажется, для семьи Навальных политика может стать семейным бизнесом

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью