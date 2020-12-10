В научном центре ФМБА при пожаре обрушилась кровля

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10 декабря 2020, 21:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Фото: сайт МЧС

В подмосковном Красногорске загорелось здание научного центра биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

По данным областного управления МЧС, в здании частично обрушилась кровля, при пожаре и обрушении никто не пострадал. Это отдельно стоящее нежилое здание, в котором располагается лаборатория.

Площадь пожара составляла 200 квадратных метров, сейчас пожар локализован, к тушению привлекались 18 единиц техники и 63 человека.

Ранее сообщалось, что около 100 человек эвакуировали из детсада из-за возгорания на юге Москвы.