Около 100 человек эвакуировали из детсада из-за возгорания на юге Москвы

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10 декабря 2020, 10:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

МЧС, Фото: EMERCOM of Russia/globallookpress.com

Представитель экстренных служб сообщил, что около ста человек эвакуировали утром в четверг, 10 декабря, из детского сада на юге Москвы из-за возгорания на втором этаже здания.

«Произошло возгорание на втором этаже детского сада №904 на улице Бехтерева. Никто не пострадал», - уточнил собеседник.

Он отметил, что в целях безопасности из здания были эвакуированы почти 100 человек. По его словам, очаг возгорания на площади двух квадратных метров удалось оперативно ликвидировать. Проводится проверка, направленная на выяснение всех деталей происшествия.

Ранее сообщалось, что санитарные правила работы школ и детсадов в условиях коронавируса продлены до 2022 года.