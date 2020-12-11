При взрыве в Карачаево-Черкесии пострадали шестеро силовиков

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11 декабря 2020, 14:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

сотрудник ФСБ, Russian FSB press service/Global Look Press

В Карачаево-Черкесии в пятницу, 11 декабря, преступник взорвал себя при попытке задержания. Соответствующую информацию предоставили ранее сегодня в Национальном антитеррористическом комитете.

Согласно последней информации сотрудников НАК, в результате случившегося в Карачаево-Черкесии легкие травмы получили шесть силовиков. Подчеркивается также, что в результате взрыва гражданские лица не пострадали.

Установлено, что боевик, о котором идет речь, пытался прорваться на территорию, где проводились оперативные мероприятия. Есть данные о том, что неизвестный мужчина пронес с собой пакет с маломощным взрывным устройством. После того, как прогремел взрыв, место происшествия было оцеплено. Сейчас там работают эксперты и оперативники.