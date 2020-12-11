ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 13+

При взрыве в Карачаево-Черкесии пострадали шестеро силовиков

, 14:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

При взрыве в Карачаево-Черкесии пострадали шестеро силовиков
сотрудник ФСБ, Russian FSB press service/Global Look Press

В Карачаево-Черкесии в пятницу, 11 декабря, преступник взорвал себя при попытке задержания. Соответствующую информацию предоставили ранее сегодня в Национальном антитеррористическом комитете.

Согласно последней информации сотрудников НАК, в результате случившегося в Карачаево-Черкесии легкие травмы получили шесть силовиков. Подчеркивается также, что в результате взрыва гражданские лица не пострадали.

Установлено, что боевик, о котором идет речь, пытался прорваться на территорию, где проводились оперативные мероприятия. Есть данные о  том, что неизвестный мужчина пронес с собой пакет с маломощным взрывным устройством. После того, как прогремел взрыв, место происшествия было оцеплено. Сейчас там работают эксперты и оперативники.

ЕТ

В мире

Avia.pro: во время войны в Карабахе азербайджанский комплекс С-300 сбил неизвестную цель

Российский С-300 сбил неизвестную цель в небе над Нагорным Карабахом

В ходе вспыхнувшего минувшей осенью конфликта на территории Нагорного Карабаха С-300 армии Азербайджана сбил неизвестную цель. Об этом говорится в публикации, появившейся в российском сегменте интернета.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью