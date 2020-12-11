При взрыве в Карачаево-Черкесии пострадали шестеро силовиков
11 декабря 2020, 14:33[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
В Карачаево-Черкесии в пятницу, 11 декабря, преступник взорвал себя при попытке задержания. Соответствующую информацию предоставили ранее сегодня в Национальном антитеррористическом комитете.
Согласно последней информации сотрудников НАК, в результате случившегося в Карачаево-Черкесии легкие травмы получили шесть силовиков. Подчеркивается также, что в результате взрыва гражданские лица не пострадали.
Установлено, что боевик, о котором идет речь, пытался прорваться на территорию, где проводились оперативные мероприятия. Есть данные о том, что неизвестный мужчина пронес с собой пакет с маломощным взрывным устройством. После того, как прогремел взрыв, место происшествия было оцеплено. Сейчас там работают эксперты и оперативники.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.