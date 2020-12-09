На автомойке в Нижегородской области прогремел взрыв, есть пострадавшие

Аргументы Недели → Происшествия 13+

9 декабря 2020, 11:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

пожарные, Lidia Mukhamadeeva/Russian Look

В здании автомойки в городе Володарске в Нижегородской области прогремел взрыв. В пресс-службе ГУ МЧС по региону в среду, 9 декабря, уточнили, что в результате случившегося пострадали несколько человек.

Происшествие случилось сегодня утром в боксе автомойки, которая находится на улице Больничной. Пожарно-спасательные подразделения, прибывшие на место взрыва, установили, что конструкции не обрушились, однако оказались выбиты оконные проемы и повреждены двери.

Количество пострадавших в настоящий момент устанавливается. На месте ЧП сейчас работают 13 человек личного состава и 4 единицы техники.