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Аргументы Недели Происшествия 13+

На автомойке в Нижегородской области прогремел взрыв, есть пострадавшие

, 11:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

На автомойке в Нижегородской области прогремел взрыв, есть пострадавшие
пожарные, Lidia Mukhamadeeva/Russian Look

В здании автомойки в городе Володарске в Нижегородской области прогремел взрыв. В пресс-службе ГУ МЧС по региону в среду, 9 декабря, уточнили, что в результате случившегося пострадали несколько человек.

Происшествие случилось сегодня утром в боксе автомойки, которая находится на улице Больничной. Пожарно-спасательные подразделения, прибывшие на место взрыва, установили, что конструкции не обрушились, однако оказались выбиты оконные проемы и повреждены двери.

Количество пострадавших в настоящий момент устанавливается. На месте ЧП сейчас работают 13 человек личного состава и 4 единицы техники.

ЕТ

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