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Подвыпивший парень лишился носа, пытаясь поцеловать лошадь

, 17:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Подвыпивший парень лишился носа, пытаясь поцеловать лошадь
Фото: pixabay.com

Житель Санкт-Петербурга лишился части носа, попытавшись поцеловать лошадь в центре города.

25-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, встретил на улице женщину на коне. Он попросил разрешения поцеловать животное, хотя наездница предупредила его, что лошадь может укусить. Именно это и произошло, когда парень решился исполнить задуманное.

Специалисты отмечают, что мужчина мог бы пострадать еще сильнее, если бы подошел к лошади с тыла – в этом случае она могла ударить его копытом.

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ДВа

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