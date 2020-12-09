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Бывший топ-менеджер Ростеха задержана за мошенничество

, 20:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсантъ

Бывший топ-менеджер Ростеха задержана за мошенничество
Алла Лалетина, фото: «Ростех»

Сотрудники полиции задержали сегодня бывшего топ-менеджера "Ростеха" Аллу Лалетину. Ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие ходатайствует об аресте.

Лалетина ушла с поста директора по правовому обеспечению и корпоративному управлению госкорпорации летом прошлого года. За заслуги на рабочем месте женщина получила орден Дружбы. Фабула самого уголовного дела пока не раскрывается.

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