Бывший топ-менеджер Ростеха задержана за мошенничество

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9 декабря 2020, 20:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсантъ

Алла Лалетина, фото: «Ростех»

Сотрудники полиции задержали сегодня бывшего топ-менеджера "Ростеха" Аллу Лалетину. Ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие ходатайствует об аресте.

Лалетина ушла с поста директора по правовому обеспечению и корпоративному управлению госкорпорации летом прошлого года. За заслуги на рабочем месте женщина получила орден Дружбы. Фабула самого уголовного дела пока не раскрывается.

Ранее стало известно, что Кипр выдал России бывшего советника главы Росрыболовства.