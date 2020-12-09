Бывший топ-менеджер Ростеха задержана за мошенничество
9 декабря 2020, 20:29[ «Аргументы Недели» ]Источник: Коммерсантъ
Сотрудники полиции задержали сегодня бывшего топ-менеджера "Ростеха" Аллу Лалетину. Ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие ходатайствует об аресте.
Лалетина ушла с поста директора по правовому обеспечению и корпоративному управлению госкорпорации летом прошлого года. За заслуги на рабочем месте женщина получила орден Дружбы. Фабула самого уголовного дела пока не раскрывается.
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