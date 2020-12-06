Кипр выдал России бывшего советника главы Росрыболовства
6 декабря 2020, 20:17[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Бывший советник главы Росрыболовства Юрий Хохлов, обвиняемый в мошенничестве на семь миллионов долларов, экстрадирован с Кипра в Россию. Об этом сообщила сегодня Генеральная прокуратура РФ.
В 2016 году Хохлов, сговорившись с другими лицами, обещая устроить на руководящую должность в Росрыболовстве, запросил у потерпевшего 7 миллионов долларов. Исполнять обещанное он не собирался. Хохлов скрылся и был объявлен в международный розыск. В октябре 2018 года чиновник был задержан на Кипре.
В сопровождении сотрудников ФСИН и российского бюро Интерпола Хохлов доставлен в Москву.
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