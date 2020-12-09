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Пожар вспыхнул на нефтяной скважине в Оренбургской области

, 09:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Пожар вспыхнул на нефтяной скважине в Оренбургской области
тушение пожара, Zamir Usmanov/Russian Look

На Таллинском месторождении-2 в Оренбургской области происходит факельное горение газового фонтана буровой скважины. Данную информацию в среду, 9 декабря, предоставили в пресс-службе МЧС России.

Уточняется, что горение происходит на площади 100 квадратных метров. Высота факела достигает 24 метров. Пожару к настоящему моменту присвоили повышенный ранг сложности.

В Единой дежурной диспетчерской службе Грачевского района отметили, что в результате случившегося пострадал мужчина – работник месторождения. Он получил термические ожоги 3 процентов кистей рук и был доставлен в хирургическое отделение местной больницы. 

В тушении пожара участвуют 50 человек и 14 единиц техники.

ЕТ

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