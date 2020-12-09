Пожар вспыхнул на нефтяной скважине в Оренбургской области
9 декабря 2020, 09:23[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
На Таллинском месторождении-2 в Оренбургской области происходит факельное горение газового фонтана буровой скважины. Данную информацию в среду, 9 декабря, предоставили в пресс-службе МЧС России.
Уточняется, что горение происходит на площади 100 квадратных метров. Высота факела достигает 24 метров. Пожару к настоящему моменту присвоили повышенный ранг сложности.
В Единой дежурной диспетчерской службе Грачевского района отметили, что в результате случившегося пострадал мужчина – работник месторождения. Он получил термические ожоги 3 процентов кистей рук и был доставлен в хирургическое отделение местной больницы.
В тушении пожара участвуют 50 человек и 14 единиц техники.
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