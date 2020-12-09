ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 13+

Три человека погибли при пожаре в частном доме в Татарстане

, 08:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Три человека погибли при пожаре в частном доме в Татарстане
сотрудник МЧС России, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В ночь на среду, 9 декабря, в частном доме в Татарстане вспыхнул пожар. Согласно последней информации, предоставленной сотрудниками экстренных служб, в результате случившегося погибли три человека.

К настоящему моменту установлено, что возгорание произошло в частом жилом доме, расположенном на улице Максима Горького в населенном пункте Алексеевское.

Представитель экстренных служб уточнил, что жертвами пожара стали три человека. К тушению привлекались 26 человек, а также 9 единиц техники. В настоящий момент устанавливаются точные обстоятельства и причины возникновения и распространения пламени.

ЕТ

В мире

WarGonzo: российский Ми-24 в Армении уничтожили в результате спланированной провокации Азербайджана и Турции

Источник: российский Ми-24 в Армении уничтожили в результате спланированной провокации Азербайджана и Турции

Уничтожение российского вертолета Ми-24 в Армении в ноябре стало результатом спланированной провокации Азербайджана и Турции. Соответствующая точка зрения высказана в публикации, появившейся в сети.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью