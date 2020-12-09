Три человека погибли при пожаре в частном доме в Татарстане

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9 декабря 2020, 08:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

сотрудник МЧС России, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В ночь на среду, 9 декабря, в частном доме в Татарстане вспыхнул пожар. Согласно последней информации, предоставленной сотрудниками экстренных служб, в результате случившегося погибли три человека.

К настоящему моменту установлено, что возгорание произошло в частом жилом доме, расположенном на улице Максима Горького в населенном пункте Алексеевское.

Представитель экстренных служб уточнил, что жертвами пожара стали три человека. К тушению привлекались 26 человек, а также 9 единиц техники. В настоящий момент устанавливаются точные обстоятельства и причины возникновения и распространения пламени.