Три человека погибли при пожаре в частном доме в Татарстане
9 декабря 2020, 08:34[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
В ночь на среду, 9 декабря, в частном доме в Татарстане вспыхнул пожар. Согласно последней информации, предоставленной сотрудниками экстренных служб, в результате случившегося погибли три человека.
К настоящему моменту установлено, что возгорание произошло в частом жилом доме, расположенном на улице Максима Горького в населенном пункте Алексеевское.
Представитель экстренных служб уточнил, что жертвами пожара стали три человека. К тушению привлекались 26 человек, а также 9 единиц техники. В настоящий момент устанавливаются точные обстоятельства и причины возникновения и распространения пламени.
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