Пожар произошел в сталинской высотке в Москве

Пожар вспыхнул на верхних этажах сталинского высотного дома, расположенного на Котельнической набережной в Москве. Соответствующую информацию в ночь на среду, 9 декабря, предоставили в городском МЧС.
Возгорание в сталинской высотке, расположенной по адресу: Котельническая набережная, дом 1/15, было зафиксировано около полуночи.
Пожарно-спасательные подразделения, прибывшие на место, заметили слабый белый дым с верхних этажей дома. Впоследствии было установлено, что пожар вспыхнул в мусорокамере на первом этаже. Пламя было оперативно ликвидировано. Данных о пострадавших не поступало.
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