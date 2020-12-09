Пожар произошел в сталинской высотке в Москве

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9 декабря 2020, 07:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ГУМЧС России по г. Москве

высотка на Котельнической набережной, Konstantin Kokoshkin/Russian Look

Пожар вспыхнул на верхних этажах сталинского высотного дома, расположенного на Котельнической набережной в Москве. Соответствующую информацию в ночь на среду, 9 декабря, предоставили в городском МЧС.

Возгорание в сталинской высотке, расположенной по адресу: Котельническая набережная, дом 1/15, было зафиксировано около полуночи.

Пожарно-спасательные подразделения, прибывшие на место, заметили слабый белый дым с верхних этажей дома. Впоследствии было установлено, что пожар вспыхнул в мусорокамере на первом этаже. Пламя было оперативно ликвидировано. Данных о пострадавших не поступало.