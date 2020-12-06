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Тела двух погибших обнаружили в сгоревшем в Тверской области доме

, 13:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ГУ МЧС России по Тверской области

Тела двух погибших обнаружили в сгоревшем в Тверской области доме
тушение пожара, Zamir Usmanov/Russian Look

Вечером в минувшую субботу, 5 декабря, в Тверской области загорелся жилой дом. Согласно последней информации, в результате возгорания погибли два человека – их тела были найдены в здании.

В ГУ МЧС России по Тверской области уточнили, что пожар вспыхнул в одноэтажном доме, расположенном в деревне Бенцы Западнодвинского муниципального округа.

Известно, что пламя распространилось на площади 150 квадратных метров. Ликвидировать его удалось лишь через два с половиной часа. После того, как пожар был потушен, в доме обнаружили тела двух погибших. Личности умерших устанавливаются. Выясняется, что стало причиной возгорания.

ЕТ

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