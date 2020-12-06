Двое взрослых и ребенок погибли при пожаре в жилом доме в Нижегородской области

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6 декабря 2020, 10:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ГУМЧС России по Нижегородской области

пожарный, MOD Russia/via Globallookpress.com

В результате пожара в Нижегородской области погибли три человека, в частности, ребенок. Соответствующую информацию утром в воскресенье, 6 декабря, предоставили а региональном управлении МЧС.

Возгорание было зафиксировано в одноэтажном деревянном жилом доме , расположенном на улице Гражданской в городе Семенове. Когда на место прибыло первое пожарно-спасательное подразделение, наблюдалось открытое горение надворных построек, а в здании возникло сильное задымление. Пламя распространилось на площади 60 квадратных метров.

Жертвами пожара стали мужчина, женщина и ребенок 2013 года рождения. Причина возгорания устанавливается специалистами.