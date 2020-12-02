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Пожарные приступили к тушению возгорания в коллекторе на Ленинградском проспекте в Москве

, 18:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Пожарные приступили к тушению возгорания в коллекторе на Ленинградском проспекте в Москве
сотрудник МЧС России, Nikolay Gyngazov/Russian Look

Вечером в среду, 2 декабря, стало известно, что пожарные приступили к тушению возгорания в коллекторе на Ленинградском проспекте в Москве. Силовые кабели обесточены, уточнили в экстренных службах.

Согласно последней информации, в общей сложности отключены были 32 кабеля. Пожарно-спасательные подразделения, прибывшие на место происшествия, приступили к тактической вентиляции и тушению через два часа после возникновения пламени.

К настоящему моменту информации о причинах распространения огня не поступало.

ЕТ

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